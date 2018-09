Filippinerna extra utsatt på grund av fattigdom: ”Mänskliga lidandet kommer bli avsevärt”

Enorma regnmängder, 3 meter höga vågor och vindar på uppemot 70 meter per sekund, det är vad Filippinerna har att vänta när den tropiska orkanen Mangkhut drar in över landet imorgon kväll. Orkanen graderas just nu till en kategori 4-storm på den femgradiga skalan.

– Den ser ut att bli riktigt stygg, med mycket kraftiga vindar, höjd vattennivå och stormflod, säger SVT:s meteorolog Nils Holmqvist.

Risk för stort mänskligt lidande

Minst 10 miljoner människor hotas av orkanen och redan nu har tusentals evakuerats.

Patrick Fox, chef vid Röda Korsets katastrofenhet, har hjälpt till vid tidigare orkaner på Filippinerna och han varnar för stor förödelese.

– Det mänskliga lidandet kommer bli avsevärt, det vet vi redan på förväg. Efter sådana här orkaner är förödelsen ofta total, säger Patrick Fox och nämnder orkanen Haiyan som 2013 tog över 6 000 människoliv.

Utsatta på grund av fattigdom

Enligt Patrick Fox har myndigheterna och frivilliga i Filippinerna bra vana av att hantera större orkaner, dock, menar han, är många i landet extra utsatta på grund av fattigdom.

- Människor har inte råd att bygga bort risker, säger han.

Förutom risken för förlorade hem och människoliv är många i Filippinerna nu också oroade över sitt jordrbuk.

– De stora regnmängderna riskerar att spola bort marken och många har inte skördat än, säger han.

Drar vidare på lördag morgon

Mellan fredag och lördag väntas orkanen passera Filippinerna och dra in över Kina på söndag och Vietnam på måndag.

– Då kommer den vara försvagad, men de kan fortfarande vänta sig ett hemskt oväder, säger SVT:s meteorolog Nils Holmqvist.