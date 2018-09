Orkanen Florence nedgraderas – väntas fortfarande leda till omfattande skador

– Den har nedgraderats nu till en så kallad kategori 3-orkan, men det är fortfarande vindstyrkor på 50 meter i sekunden och byar på 60-65, så det är fortfarande ett monster, inte fullt så som det såg ut tidigare, säger SVT:s meteorolog Per Stenborg.

Orkanen ser ut att tappa styrka ytterligare när den inom några dagar rör sig in mot land.

– Som det ser ut nu är det lördag morgon som den kommer in över land. Senare under helgen drar den in sig västerut och först då mattas den av. När den når land på lördag ser det ut att bli en kategori 2-orkan, säger Per Stenborg.

Även om orkanen ser ut att nedgraderas flera steg de närmaste dagarna kommer den ändå resultera i enorma mängder regn, väldigt kraftiga vindar och havsnivåhöjning på flera meter.

– Vi pratar översvämningar, vi pratar strömavbrott, vi pratar nerblåsta träd och liknande. Det är omfattande skador, säger Per Stenborg.