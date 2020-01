Protesterna vid amerikanska ambassaden i Bagdad fortsätter

Det var på nyårsafton som tusentals demonstranter gick till attack mot den amerikanska ambassaden i Bagdad. Redan då svarade den amerikanska ambassaden med tårgas för att skingra demonstranterna.

På nyårsdagen fortsätter de proiranska demonstranterna att protestera vid ambassaden, rapporterar AP. Under gårdagen uppmanade däremot Iraks premiärminister Adel Abdul Mahdi alla demonstranter att hålla sig borta därifrån.

Campade utanför ambassaden

Under nyårsnatten slog ett dussintal proiranska demonstranter och deras anhängare läger utanför portarna till den amerikanska ambassaden. USA flög tidigare in marinkårssoldater till ambassaden för extra bevakning. Bilder visar att de fortsätter försöka skingra demonstranterna med tårgas under onsdagen. Detta efter att demonstranterna tänt eld på taket på receptionsområdet.

Försvarshögkvarteret Pentagon meddelade tidigare att 750 soldater skickas till Mellanöstern.

USA:s försvarsminister Mark Esper säger att insatsen är adekvat och sker i förebyggande syfte ”som svar på den förhöjda hotnivån mot amerikansk personal och verksamheter”.

De våldsamma protesterna riktar sig mot USA:s flygangrepp mot den Iranstödda shiamilisen Hizbollah-brigaderna i Irak i helgen.

