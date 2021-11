Österrike inför lockdown för ovaccinerade

Omkring 65 procent av Österikes befolkning är fullvaccinerade: ”Skamligt få” enligt förbundskanslern Alexander Schallenberg.

Enligt de nya reglerna, som trädde i kraft vid midnatt, förbjuds alla ovaccinerade personer som är 12 år och äldre att lämna sina hem om de inte har giltiga skäl vilket bland annat inkluderar att ta sig till jobbet eller studier, handla mat, ta en promenad eller att ta sig till en vaccinationscentral.

”Inte lättvindigt”

De nya reglerna om utegångsförbud ska i ett första skede gälla i en och en halv vecka, fram till den 24 november.

Österrike har drabbats hårt av höjda smittotal och trycket på sjukvården är högt. Under söndagen registrerades 849,2 nya fall per 100 000 invånare under de föregående sju dagarna.

– Vi har verkligen inte tagit detta steg lättvindigt, sa förbundskansler Alexander Schallenberg till radiostationen Oe1.

Han beskriver de nya tvångsåtgärderna som ett ”dramatiskt steg” som syftar till att minska kontakten mellan personer som är ovaccinerade till ett minimum.

– Mitt mål är att få de ovaccinerade att vaccinera sig och att inte att låsa in de vaccinerade, fortsatte han och beskrev vaccinering som den enda vägen ur den ”onda cirkel” som landet befinner sig i.

Berlin inför begränsningar

I grannlandet Tyskland blev Berlin under måndagen den senaste av många delstater att begränsa tillträdet till restauranger, biografer, museer och konserter för ovaccinerade personer över 18 år.

På torsdag ska det tyska parlamentet rösta om en ny rättslig ram som ska styra hur kommande coronarestriktioner kan se ut – utarbetad av de tre partier som förväntas bilda landets nästa regering. Enligt nyhetsbyrån AP tar den rättsliga ramen höjd för möjligheten att kunna införa tuffare åtgärder.

– Vi kommer att behöva obligatorisk vaccinering, på vårdhem, daghem och så vidare, sa de grönas gruppledare Katrin Goering-Eckardt, rapporterar AP.