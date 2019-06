Över 30 barn döda av litchifrukt i Indien

Barnen bodde i distriktet Muzaffarpur i delstaten Bihar, som är känd för sina stora litchiodlingar.

Ytterligare minst 40 barn vårdas på sjukhus för liknande symtom.

Liknande utbrott har skett under sommarmånaderna sedan 1995 i Muzaffarpur och närliggande distrikt. 2015, då orsaken till dödsfallen hade börjat utredas, kom myndigheterna med en uppmaning att försöka ge små barn i regionen ett begränsat antal litchifrukter varje dag och att inte äta frukten på fastande mage. Sedan dess har antalet barn som insjuknat med symtomen minskat från omkring 100 till 50 per år, rapporterade New York Times 2017.