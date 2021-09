Över 50 år gammal intervju med John Lennon på auktion

I januari 1970, i en vardag präglad av kalla kriget såväl som budskap om fred, kärlek och ”flower power”, befann sig artisten John Lennon och konstnären Yoko Ono på danska landsbygden, i Thy.

Enligt Associated Press (AP) var paret på besök hos Yoko onos ex-man, och skulle under deras månadslånga besök i Danmark gå under radarn. Men redan efter en vecka hade besöket nått media och paret höll presskonferens.

En presskonferens som 16-årige Karsten Hoejen missade – men han och hans tre kamrater sökte envetet upp paret för en intervju för skoltidningen.

Nu säljs den halvtimmes långa intervjun med John Lennon på ett kassettband tillsammans med opublicerade bilder på auktion. Objekten värderas till 30 000 euro.

Hör intervjun med Karsten Hoejen i spelaren ovan.