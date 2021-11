Pakistan inför tredagarshelg för att minska livsfarlig smog

I Pakistans näst största stad, Lahore, har nivåerna av luftföroreningar under en tid varit uppe på livsfarliga nivåer, och under förra veckan var staden världens mest förorenade enligt det schweiziska Iqair, som mäter föroreningar i luften. Nu stänger Lahore både skolor och privata kontor en dag i veckan till den 15 januari, i hopp om att en tredagarshelg ska minska smogen under vintersäsongen.

Pakistan och Indien hårt drabbade

Luftföroreningar mäts enligt indexet AQI, där allt över 300 AQI klassas som en hälsomässig nödsituation som drabbar alla i området. Förra veckan uppmättes 348 AQI i Lahore, där cirka 12 miljoner människor bor. Sedan dess har New Dehli i Indien gått om Pakistan, där 442 AQI uppmätts.

Luftföroreningarna i Pakistan har ökat de senaste åren och består av en blandning dieselavgaser, rök från grödor som eldas och allt kallare vintertemperaturer. Tillsammans bildar det moln av smog som står stilla över städerna.

Smogen minskar livslängden med fem år

I Lahore har befolkningen känt en allt större desperation och staden har upplevts obeboelig, skriver The Guardian.

-När du öppnar ett fönster eller går ut så ser du ingen himmel. Det är smog överallt. Vi andas in den, och giftiga luftföroreningar har blivit en del av våra liv och kroppar, säger Ububaker Umer som bor i Lahore, till The Guardian.

Invånarna har lämnat in namnunderskrifter till Lahores domstolar med krav på att myndigheterna ska vidta åtgärder mot smogen.

I Pakistan beräknas livslängden förkortas med i genomsnitt 3,9 år på grund av luftföroreningar enligt rapporten Air Quality Life Index (AQLI), som görs av Energy Policy Institute på Chicagos Universitet.

-Regeringen måste göra mer än att stänga skolor, Lahore har blivit obeboelig stad, säger Ububaker Umer.

