Påve Franciskus testamente: Vill begravas utanför Vatikanen

Kort efter att påven dödförklarades på måndagen balsamerade och förberedde man hans kropp inför tiden innan begravningen. Under tisdagen placerades påven i Domus Santa Marta i Vatikanstaten på lit de parade.

– Under tiden pågår ju såklart förberedelserna inför begravningen som blir på lördag, det är ju en ganska stor händelse, många statsöverhuvuden och många dignitärer, alla kardinaler, andra trosföreträdare och så vidare som ska flygas in så det är ju en jättestor apparat som pågår just nu, säger Helena D'Arcy vid Katolskt Magasin.

Begravningsmässan kommer likna företrädarnas

Begravningen ska äga rum på lördag klockan 10 på Petersplatsen och kommer troligtvis i stort likna hans företrädares begravningar.

– Det är inte så att vi kommer se en radikalt annorlunda begravningsmässa än den vi såg efter Johannes Paulus II eller Benedictus den XVI, säger D'Arcy.

– Sen är skillnaden den att påve Franciskus inte valt att begravas i Peterskyrkan så som man gjort med påvar de senaste 100 åren, säger D'Arcy.

Påvens sista önskan

I sitt testamente skriver påven att han önskar en enkel jordfästning i kyrkan Santa Maria Maggiore i centrala Rom. D'Arcy berättar att han ofta besökte kyrkan för att be inför en ikon av Jungfru Maria.

– Det är en kyrka som har legat honom väldigt varmt om hjärtat han har bland annat, inför varje apostolisk resa, alltså inför de stora internationella resorna som han har gjort väldigt många av så har han både påbörjat och avslutat resorna i den kyrkan inför en särskild ikon.

Påve Franciskus önskar även även att graven endast ska bära inskriptionen ”Franciskus” utan några andra utsmyckningar.

– På många sätt så fokuserade påve Franciskus just på det enkla, han bodde enkelt, han klädde sig i vissa avseenden enklare än andra påvar också. Men sen ska man inte göra skillnaden för stor, om du tittar på påve Benedikts grav så är det också en väldigt enkel grav i Peterskyrkans krypta, säger D'Arcy.