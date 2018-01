Pekingluften den bästa på fem år

I medeltal har nivåerna av skadliga partiklar i Peking minskat med 20 procent jämfört med 2016. Luftkvaliteten i den kinesiska huvudstaden är den bästa sedan mätningarna inleddes för fem år sedan, enligt officiella siffror. Man har stängt det sista av de fyra stora kolkraftverken i staden. Detta är ett led i ambitionen att utveckla området kring Peking till en dynamisk megastad för över hundra miljoner människor.

Peking nått delmålet

Pekingområdet har nått sitt delmål för 2017 att minska utsläpp av partiklar av storleken PM2.5 till ett medelvärde under 60 mikrogram per kubikmeter luft. 35 mikrogram är målet för hela landet 2035. Det värde som Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar som säkert, är ett medeltal av 10 mikrogram i årsgenomsnitt.

Trycket på kineserna att ställa om från koleldning till gas har varit stort. Gaspriserna har skjutit i höjden och rapporter har dykt upp om ojämn tillgång på gas. Skolor och sjukhus har klagat hos myndigheterna på bristande leveranser.

Satsar på förnybar energi

Kina har satsat stort på utbyggnad av vattenkraft, vindkraft och även solenergi. SVT Nyheter besökte nyligen Solar Valley i Shangdongprovinsen där hundratals företag experimenterar med smarta lösningar med solkraft. Man har infört begränsningar för biltrafiken i storstäderna och stängt 2.000 nedsmutsande fabriker i Pekingområdet.

– Vädret påverkar luftkvaliteten, som kan variera snabbt. Förbätttringen av luften i Pekingområdet sammanföll med att Kinas ekonomi började bromsa in, säger Karl Hallding, forskningsledare och Kinaexpert på Stockholm Environment Institute till SVT Nyheter.

Tunga industrin viktigast

– Kina har en extremt stor andel tung industri. Det är orsaken till både den dåliga luften och Kinas omfattande utsläpp av växtgaser. Nu flyttar man ut smutsig industri från Pekingområdet vilket ger bättre luft där. Men totalt sett ser vi tyvärr att Kinas utsläpp av koldioxid börjat öka igen det senaste året, i takt med en ekonomisk återhämtning, säger han.

Han hävdar att Kinas drivkraft inte är klimatambitioner, utan ett försök att säkra tillgång på energi till sin industri.

– Det är miljörörelsen i väst som tillskriver Kina en världsledande roll att minska växthusgaserna för att sätta press på USA. Kinas satsningar på förnybar energi handlar om att man vill en mer breddad och säker tillgång på energi för sin fortsatta utbyggnad av den inhemska industrin, anser Karl Hallding.