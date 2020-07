Amerikanska poliser får kameror på sina vapen

Kameran monteras under pipan på pistolen, och börjar automatiskt spela in i HD så fort vapnet lossas från hölstret. Den är tänkt att ge en bild av vad polisen ser under en skottlossning. Kroppskameror som spelar in mycket längre perioder kommer att fortsätta att användas, men även de har sina begränsningar.

I en rättegång i Texas tidigare i år var vapenkameran det avgörande beviset. Kroppskameran var skymd av armen som höll pistolen, medan kameran som var monterad på vapnet registrerade hela händelseförloppet.

Filmar ej upprinnelsen

American Civil Liberties Union, ACLU, som arbetar för medborgerliga rättigheter tycker att det är bra att det finns fler kameravinklar när det sker en skjutning, men menar att man inte ska ha en övertro på systemet och varnar för svagheter.

– Även om polisen drar sitt vapen, så kommer kameran inte fånga händelserna som är upprinnelsen till att man gör det, och det är oftast där det kritiska sker som avgör om polismannen agerat professionellt eller med övervåld, säger Jay Stanley som är analytiker på ACLU.

Sparas i två år

Även en polisman ger uttryck för begränsningarna med vapenkameran.

– Även om vi behöver använda våra vapen är de uppe väldigt kort tid. Jämför det med kroppskameran som kommer att skildra hela förloppet. Vi tycker inte om att dra vapen alls, som när vi gör det åker de ner i hölstret igen så snart det går, säger polisen Stephen Phillips.

Videon som spelas in från kroppskamerorna sparas i 180 dagar, och video som visar våld med dragna vapen kommer att sparas i två år. Enligt polisen i Kings City drog polisen vapen 15 gånger under 2019 och 9 gånger förra året.