Prins Harry och Meghans brytning med hovet – det här har hänt

Prins Harry och Meghan Markle har sedan sin relations början haft en spänd relation till pressen. I början av parets relation nagelfors Meghan Markles bakgrund, bland annat i Daily Mails artikel om Meghan Markles mamma Dora Raglan, och hennes bostadsområde där rubriken löd: ”Harry’s girl is (almost) straight outta Compton: Gang-scarred home of her mother revealed — so will he be dropping by for tea?”.

I februari 2021 vinner prins Harry en strid mot Mail on Sunday om en formulering att han ska ha ”vänt militären ryggen”. En domstol dömer också för intrång i Meghans privatliv gällande Dailly Mail och Mail Onlines publicering av det privata brevet till hennes far efter bröllopet.

Paret har i flera intervjuer vittnat om hur medias agerande försvårat deras liv. Prins Harry har dragit paralleller till mediabevakningen av hans mor prinsessan Diana.

Meghan Markles pappa medverkade inte på prinsparets bröllop. Detta efter att han mot betalning ställt upp på paparazzifotografers bilder. Även Samantha Markle, Meghan Markles halvsyster som hon inte har kontakt med, har gjort flera uppmärksammade intervjuer med pressen.