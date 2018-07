Putin om att Ryssland skulle ha påverkat presidentvalet i USA: ”Det här är löjligt”

Bara dagar innan toppmötet mellan Donald Trump och Vladimir Putin kom nyheten att tolv ryska underrättelseofficerare åtalas i USA för att ha hackat sig in i Demokraternas datanätverk under presidentvalskampanjen 2016. Och under måndagen, samma dag som presidenterna träffades, greps en misstänkt rysk agent som anklagas för att ha infiltrerat amerikanska politiska organisationer.

”Det här är fullkomligt löjligt”

När Fox News fick en exklusiv intervju med Putin efter mötet kom en stor del av tiden gå åt till anklagelserna. Och det blev stundtals hätsk stämning mellan den ryske presidenten och journalisten. Först skrattade Putin åt reporterns fråga om åtalet mot underrättelseofficerarna. Men när reportern sedan ville ge en pappersutskrift av åtalet till Putin vägrade presidenten ta emot den. Han pekade i stället på bordet bredvid dem.

– Tror du verkligen att någon som agerar från ryskt territorium kan ha påverkat Förenta staterna och påverkat hur miljontals amerikaner skulle rösta?” sade Putin.

– Det här är fullkomligt löjligt.

”Internt politiskt spel”

Samtidigt konstaterade Putin att materialet som kommit fram i hackningen av demokraternas datanätverk var sann. Och att det borde vara mer intressant att titta på hur Demokraterna försökte styra vem som skulle bli partiets presidentkandidat än att titta på vem som hackade dem.

Reportern försökte sedan upprepade gånger avbryta Putin med frågor om ämnet, men Putin ville inte bli avbruten.

– Jag är inte intresserad av den här frågan överhuvudtaget. Det är det interna politiska spelet i USA. Håll inte relationen mellan Ryssland och USA som gisslan i det här interna politiska spelet, säger sade Putin.

”Ointressant för Ryssland”

Den ryske presidenten svarade också på anklagelserna om att Ryssland skulle ha en personlig hållhake på Donald Trump. Efter toppmötet sade demokratledaren Nancy Pelosi att ” Trumps svaghet inför Putin bevisade att ryssarna har någonting på presidenten, personligt finansiellt eller politiskt”. Men det förnekade Putin. Enligt honom var Trump ointressant för Ryssland innan affärsmannen bestämde sig för att ställa upp i presidentvalet.

– Han var en rik person, men det finns många rika personer i USA. Han var i byggbranschen. Han arrangerade skönhetstävlingar. Men nej, det skulle aldrig ha slagit någon att han kunde ställa upp i presidentvalet, sade Putin under intervjun.