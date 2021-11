Rapport: Glasgow-löften räcker inte för att nå 1,5-gradersmålet

De nationella klimatlöften som hittills har avlagts på toppmötet i Glasgow kommer att leda till cirka 2,4 graders uppvärmning det närmsta decenniet, enligt forskningsnätverket Climate Action Tracker (CAT). Det är långt över vad som bedöms som säkra nivåer och nära en hel grad mer än FN:s 1,5-gradersmål.

– Det är bra att politiker hävdar att de har nettonollutsläppsmål, men om de inte har några planer för hur de ska komma dit, och deras 2030-mål är så låga som många av dem är, då är det faktiskt bara läpparnas bekännelse och ingen riktig klimathandling, säger Bill Hare, chef för klimatforskningsinstitutet Climate Analytics som är en av organisationerna bakom CAT.

”Det är inte ens i närheten”



Flera länder har under COP26 lovat att vidta åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid fram till 2030. Löftena är dock inte tillräckliga för att uppnå FN-målet om att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, och allra helst under 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid, enligt CAT. Forskningsnätverket menar därför att alla deltagarländer måste ompröva sina mål.

– Vi är bekymrade över att vissa länder försöker framställa COP26 som att 1,5-gradersmålet är nära att vara i hamn. Men det är inte ens i närheten. De tonar ner vikten av att få till kortsiktiga mål till 2030 i linje med 1,5-gradersmålet, säger Bill Hare.

En miljard kan drabbas av extremhetta



Med en uppvärmning på 2,4 grader kommer världen att uppleva mer torka, översvämningar, stormar och liknande katastrofala väderhändelser. Forskare har varnat att över en miljard människor kan drabbas av extremhetta om temperaturen ökar med 2 grader.

CAT säger också att med dagens förda politik, alltså vad länderna faktiskt gör och inte vad de lovar, kommer det leda till 2,7 graders uppvärmning.