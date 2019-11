Rapport: Nya rekordnivåer för växthusgaser i atmosfären

Den uppmätta koldioxidhalten är en ökning från 405, 5 miljondelar (ppm) som noterades 2017 och 147 procent högre än vad den var under förindustriell tid på 1750-talet.

Siffrorna kommer från Växthusgasbulletinen, en rapport om koncentrationer av växthusgaser i atmosfären som FN:s meteorologiska världsorganisation (WMO) sammanställer varje år.

Markant ökning av flera växthusgaser

Under tre decennier har takten i ökningen av koldioxid ökat markant. Åren 1985-1995, 1995-2005 och 2005-2015 har ökningarna gått från 1,42 miljondelar per år till 1,86 per år och till 2,6 miljondelar per år.

Växthusgaser som metan och lustgas ökade också under 2018. Metan nådde i fjol ett nytt rekord på 1869 miljarddelar (ppb) och lustgas uppmättes till 331,1 miljarddelar.

WMO:s rapport är en av flera rapporter som publiceras inför FN:s klimatmöte COP25 i Madrid. En rapport från förra veckan visade att de globala planerna för produktionen av fossila bränslen som naturgas, kol och olja inte är förenliga med målsättningarna i Parisavtalet.