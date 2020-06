Rysk militärparad ska få folket att rösta kvar Putin

Militärparaden till minne av segern i andra världskriget på Röda torget i Moskva skulle egentligen traditionsenligt ha ägt rum den 9 maj, men sköts upp på grund av virusläget.

– Det var en nesa för Vladimir Putin att han tvingades ställa in paraden, säger Bert Sundström, SVT:s Rysslandskorrespondent i Morgonstudion.

Putins beslut att hålla jätteparaden under pandemin har på vissa håll mötts av skepsis och oro för att folksamlingarna kommer att förvandlas till smittohärdar. Traditionellt innebär firandet att överlevande krigsveteraner samlas och hedras och flera städer har angett just hänsyn till deras hälsa som skäl att ställa in.

Omkring 20 städer har valt att helt ställa in årets firande och Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin har uppmanat invånarna att stanna hemma.

– Det är bättre att se paraden på tv, säger han enligt Moscow Times.

Kommande val

Militäruppvisningen sker dagen innan Ryssland inleder sin ”allryska” omröstning om ett konstitutionellt reformpaket. Mellan den 25 juni och 1 juli går ryssarna till val om bland annat den grundlagsändring som kan ge Putin möjlighet att sitta kvar vid makten till år 2036.

Men omröstningen är inte ett fungerande demokratiskt val och det är redan beslutat på flera nivåer att Putin ska kunna sitta kvar vid makten.

– Vad jag förstår det det här bara en sorts politisk teater för att Putin ska kunna säga, ”det var ni folket som ville att jag skulle sitta kvar till 2036.

Hör Bert Sundström förklara den "allryska" omröstningen. – Det är en omröstning som på inget vis kan ses som demokratiskt fungerande.

Att den pampiga paraden hålls just på onsdagen är inte en slump – den 24 juni var dagen då den första segerparaden hölls på Röda torget efter krigsslutet 1945.