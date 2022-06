Ryssland kraftsamlar för att ta Sievjerodonetsk: ”Dystert läge”

I veckan förstördes den tredje och sista bron som leder till den ukrainska staden Sievjerodonetsk vilket har försvårat för ukrainska trupper att få förstärkningar över floden. Under helgen kom uppgifter om att Ryssland flyttar reservister dit och guvernören i regionen varnar för att en rysk upptrappning är på gång.

– Det ser ut som att Ryssland fortfarande satsar på att ta staden. Sievjerodonetsk är den sista staden i Luhanskområdet som Ryssland ännu inte kontrollerar, säger Ilmari Käihkö, universitetslektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Symboliskt viktigt

Tar ryssarna kontroll över Sievjerdonetsk blir det en viktig seger – inte minst politiskt för president Vladimir Putin.

– Då kan de utropa sig som vinnare i Luhanskområdet. Putin skulle använda det som en politisk vinst – han behöver något visa när kriget verkligen inte gått så bra som han i början hoppades, säger Ilmari Käihkö.

Tankesmedjan Institute for the Study of War skriver i sin senaste rapport att det är troligt att staden hamnar under rysk kontroll inom några veckor, men till ett högt pris för de ryska styrkorna.

– I Sievjerodonetsk har man haft större möjligheter att öka förlusterna på den ryska sidan. Ukraina vill orsaka så stora förluster att ryssarna inte har någon offensiv förmåga kvar efter den här striden, säger krigsexperten.

Kan bli långvarigt

Rysslands krig mot Ukraina kan komma att pågå i åratal, konstaterade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg under söndagen och lovade fortsatt stöd från militäralliansen. De senaste veckorna har flera länder skickat mer vapen – USA:s raketartillerisystem Himar har pekats ut som en viktig del i striderna framöver.

– Det är inte ett enda system som kommer vända kriget – allt måste integreras i ett sammanhang och det är svårt för Ukraina att göra det just nu, säger Käihkö.