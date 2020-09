Så är läget på Lesbos nu: ”Humanitär katastrof”

De 12 000 människor som bodde i flyktinglägret Moria har hamnat i en, om möjligt, värre situation efter att lägret brann ner. På ön Lesbos handlar det fortfarande om ett akut läge för migranterna.

– Jag skulle säga att den är snäppet värre än vad den var tidigare. Det finns inget rinnande vatten i lägret, ingen elektricitet så den sanitära situationen är fruktansvärd för människorna som bor här, säger Andreas Fransson, ST-läkare i allmänmedicin, som är en av volontärarbetarna på plats.

Humanitär katastrof

Andreas Fransson beskriver hur de asylsökande var fast i lägret under söndagen. De som vaktar lägret skyllde på att det var söndag och deasylsökande därför inte fick lämna eller komma in i lägret.

– Moria har varit en humanitär katastrof sedan det byggdes 2015. Nu har man på väldigt kort tid byggt upp ett nytt läger så nu bor det ungefär 12 000 personer i tält som är ditställda av UNHCR, (FN:s flyktingorgan), säger han.

Han fortsätter att berätta om de stora vårdbehoven som finns i lägret just nu.

– Det vi ser mycket är att matutdelningen, som var dålig redan i Moria, är ännu sämre. Nu får man mat en gång om dagen så vi ser många individer som är uttorkade, hungriga och extremt förtvivlade, säger Andreas Fransson.

”Samma katastrof som Moria”

Ylva Johansson, svensk EU-kommissionär för inrikesfrågor, sa under EU:s presskonferens förra veckan “no more camps like Moria”. Men Andreas Fransson säger att det är precis det de ser just nu i flyktinglägret.

– I nuläget finns det inget som talar för att detta läger inte kommer bli samma katastrof som Moria.

Med han håller tillsammans med andra volontärarbetare fortfarande modet uppe:

– Vi kanske är lite cyniska men vi hoppas att det blir en förändring med EU:s nya regler. Historien kommer nog döma Europa rätt hårt om vi inte ”step up” och gör detta, avslutar Andreas Fransson.