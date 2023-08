Så kunde Lucy Letby bli Storbritanniens värsta barnamördare: ”Olyckligt sammanträffande”

När domen mot sjuksköterskan Lucy Letby föll den 26 augusti var det en historisk dom på flera sätt.

Sju fall av mord på nyfödda och flera mordförsök under 2015 och 2016 gör henne till den värsta barnamördaren Storbritannien någonsin.

Samtidigt blev hon den fjärde kvinnan någonsin att dömas till livstids fängelse utan möjlighet till benådning.

– Kvinnliga seriemördare är extrem ovanliga men när de väl uppträder så är det ofta inom sjukvården, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.

Tidiga larm ignoreras

Efterspelet har handlat mycket kring hur det här kunde pågå under så lång tid.

Läkare på sjukhuset i Chester ska ha larmat sjukhusledningen redan 2015 om sina misstankar kring Lucy Letby. Man fick då kalla handen av ledningen, som bara menade att det bara var ett ”sammanträffande” att Lucy jobbat alla de pass där något hänt med spädbarnen på Neonatal-avdelningen.

– Människor som jobbar med liv och död har ofta möjlighet att döda eller skada andra människor utan att åka fast. Är en sådan person väldigt smart så är sannolikheten för upptäckt ganska låg, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.

Skandalen växer

Flera medicinska experter menar att fallet sätter ljus på hur sjukvården hanterar intern kritik och visselblåsare.

Enligt The Guardian ska sjukhusledningen sagt att det skulle skada sjukhusets rykte om man drog in polisen, och sjukhusets vd ska ha sagt till flera läkare att de skulle be om ursäkt till Lucy Letby för sina falska anklagelser.

Regeringen har nu tillsatt en statlig utredning, men kritiker kallar den tandlös och oppositionen vill gå ännu längre. Labourpartiet vill att även de höga cheferna på sjukvårdsmyndigheten NHS ska kunna ställas till svars för brott på samma sätt som läkare och sjuksköterskor kan.

Se också hela mini-dokumentären om Lucy Letby och hur Storbritanniens värsta barnamördare avslöjandes.