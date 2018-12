Så förvandlades presidentens rådgivares Twitter-slarvfel till en anti-Trump-kampanj

”Mueller filed an indictment just as the President left for G-20.In July he indicted the Russians” twittrade Rudy Giuliani, Donald Trumps rådgivare.

Tweeten innehåller ett litet litet misstag – den har inget mellanslag mellan ”G-20”, punkten och ”In”, vilket gör att Twitter automatiskt läser in det som länken G-20.in. Ändelsen .in är internetlandskoden för Indien.

En användare noterade Guilianis miss, och köpte enligt Washington Post raskt upp domänen ”G-20.in”, och fyllde hela sidan med en Trump-kritisk politisk slogan i stora bokstäver. Alla som klickade på länken som Guiliani såg ut att hänvisa till i sin Tweet kom till en sida som anklagade presidenten för förräderi.

”De är medlemmar av anti-Trump-klubben”

När Guiliani upptäckte detta blev han rasande.

”Twitter tillät någon att invadera min text med ett vedervärdigt anti-president-meddelande. Säg inte till mig att de på Twitter inte är engagerade medlemmar av anti-Trump-klubben”, twittrade han.

En talesperson för Twitter dementerade anklagelsen om att de själva lagt in länken, och menade att företaget inte har möjlighet att redigera tweets på detta sätt.