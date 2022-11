Kärnkraften splittrar Europa – här är länderna som sticker ut

Kärnkraften är en viktig del i Europas elförsörjning, men länderna i EU har en splittrad syn på kärnkraft. Vissa är för medan andra är starkt emot.

I unionen finns till exempel Polen som i dagsläget inte har någon kärnkraft men drömmer om att bygga, och Tyskland som har mycket kärnkraft men där den håller på att avvecklas i snabb takt.

Energikris i Europa

Tydligt är att energikrisen har fått många länder i Europa att tänka om. I flera länder där man tidigare fattat beslut om att kärnkraften ska bort, drar man nu i bromsen för att säkerställa elproduktionen.

– Generellt är inställningen i Europa något mer positiv. Kärnkraften har fått en lite mer grön image med tanke på klimatkrisen och behovet att frigöra sig från den ryska gasen, säger David Boati.

Kärnkraften skapar konflikter

Tyskland har kritiseras hårt för sina ökade utsläpp när man valt att byta kärnkraft mot kol och i Danmark väcker planerna på ny kärnkraft på andra sidan Öresund starka känslor.

– Barsebäck har länge varit en konfliktyta mellan länderna.För dem som valt att inte satsa på kärnkraft med tanke på säkerheten är det förstås surt om grannen bygger precis på andra sidan gränsen, säger David Boati.

