Saudiarabiens nya version: Khashoggi ströps och rullades in i matta

Jamal Khashoggi dog inte under ett slagsmål utan ströps till döds. Hans kropp rullades in i en matta och överlämnades åt en lokal samarbetspartner. Det är Saudiarabiens senaste version av vad som hände den saudiske journalisten som försvann under ett besök på landets konsulat i Istanbul i början av oktober.

Uppgifterna kommer från en saudisk regeringstjänsteman som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Enligt honom hotade 15 män, som medierna har döpt till ”dödsteamet”, med att de skulle droga och kidnappa Khashoggi och ströp honom när han gjorde motstånd. En av männen ska sedan ha tagit på sig journalistens kläder och gått ut ur konsulatet.

När Reuters frågade källan varför Saudiarabiens version ändras, sa tjänstemannen att Saudiarabiens första officiella förklaring baserades på ”falsk information som hade spridits internt”.

Skulle tas hem till Saudiarabien

Reuters källa ska också ha visat dokument från säkerhetstjänsten enligt vilka målet är att ta hem dissidenter till Saudiarabien, bland dem Jamal Khashoggi, för att förhindra dem från att rekryteras av ”landets fiender”. Enligt källan var planen att hålla Khashoggi i ett hus utanför Istanbul ett tag och sedan släppa honom om han vägrade att följa med till Saudiarabien.

Men teamet som hade skickats till Turkiet för att tala med Khashoggi använde otillåtet våld som resulterade i journalistens död, säger källan till Reuters. Teamet ska sedan ha gjort en osann avrapportering där de sa att Khashoggi fick gå efter att han varnat dem om att turkisk polis kommer söka efter honom.

Ifrågasatt version

Jamal Khashoggi försvann den 2 oktober i år. Kort efter sa Turkiet att man hade bevis för att han skulle ha blivit mördad och styckad inne på Saudiarabiens konsulat. Saudiarabien hävdade i två veckor att Khashoggi hade promenerat ut från konsulatet efter några minuter. Natten till lördag gick man ut med en förklaring, enligt vilken han dog i ett slagsmål.

Omvärlden har ifrågasatt den versionen. Turkiet hävdar att en ljudinspelning bevisar att Khashoggi gick en våldsam död till mötes inne på konsulatet och att han sedan styckades, men man har ännu inte offentliggjort några bevis.