Saudiska systrar fast i Hongkong – fruktar dödsstraff om de deporteras

I början av året blev uppmärksamheten stor när Rahaf Mohammed al-Qunun, 18, barrikaderade sig på ett hotell i Bangkok för att slippa skickas tillbaka till sin familj i Saudiarabien, som hon hävdade hade misshandlat henne fysiskt och psykiskt.

Nu sitter två saudiska systrar fast i Hongkong sedan företrädare för saudiska konsulatet ogiltigförklarat deras pass. Kvinnorna, som inte vill framträda med sina riktiga namn utan kallar sig för Rawan, 18, och Reem, 20, uppger att de blivit slagna av sin far när de var yngre och att bröderna fortsatte misshandeln när de blev äldre. Orsaken kunde exempelvis vara att de vaknat för sent till bönen, skriver nyhetsbyrån AFP enligt The Guardian.

– De började slå mig. Min far stoppade dem inte. Han anser att det här är vad som gör dem till män, säger Reem.

Flydde från Sri Lanka

I september passade kvinnorna på att fly när familjen var på besök i Sri Lanka. Då låg deras pass i föräldrarnas väska i stället för inlåsta i ett kassaskåp och de behövde inte tillåtelse av en manlig förmyndare att resa utomlands. Flykten var planerad sedan två år tillbaka, så att Rawan skulle hinna fylla 18 år och ha möjlighet att ansöka om ett besöksvisum till Australien.

När de kom fram till flygplatsen i Hongkong stoppades de av flera okända män och flygresan till Melbourne var avbokad, hävdar de. Sedan nästan ett halvår tillbaka gömmer de sig i Hongkong. Deras pass ska ha ogiltigförklarats i november, vilket gör att de inte kan ta sig till något annat land.

Kvinnorna befarar att de ska skickas tillbaka till Saudiarabien och drabbas av familjens vrede. De fruktar också dödsstraff eftersom de har vänt ryggen till islam.

Vill inte svara

Enligt deras advokat har immigrationsmyndigheterna i Hongkong antytt att man kommer att ”tolerera” att de stannar kvar fram till den 28 februari, men sedan kan de deporteras. Nu hoppas de få asyl i ett annat land.

AFP har sökt saudiska konsulatet i Hongkong , som inte svarat på några kommentarer. Immigrationsmyndigheterna i Hongkong vill inte svara på frågor om individuella ärenden.