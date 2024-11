Skyfall i Dubai och torka i Amazonas – extremväder kan bli snackis på FN:s klimatmöte COP29

– Jag tror definitivt att det kan påverka. Hela planeten är nu drabbad och det kostar i mänskligt lidande, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Huvudtemat för årets klimattoppmöte i Azerbajdzjan är förhandlingar om den rika världens bidrag till fonder för klimatbistånd. De fattiga länderna kräver 1 000 miljarder dollar för att kunna göra de anpassningar som krävs för att möta klimatförändringarna.



Och det är bråttom, menar FN, som i rapporten Adaptation Gap Report 2024: Come Hell and High Water inför COP29 uppmanar världens länder att skynda på arbetet med anpassning till en varmare värld.



I videon sammanfattar SVT:s klimatreporter Calle Elfström de extrema väderhändelser som drabbat världen under året.