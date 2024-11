Dystra mätningar inför FN:s klimatmöte COP29 i Azerbajdzjan: ”Ökade dödstal är toppen av isberget”

The Lancet Countdown on Health and Climate Change analyserar klimatförändringarnas hot mot människors hälsa och överlevnad världen över. I år har tio av de 15 indikatorer som används för att mäta effekterna av klimatförändringarna nått rekordnivåer.

– Det här är de mest oroande resultaten vi sett, säger Marina Romanello, generaldirektör för The Lancet Countdown.