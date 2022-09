Snabba steg mot rysk annektering

De ledare som Ryssland tillsatt i de ockuperade områdena i Luhansk, Donetsk och Cherson har under tisdagen beslutat att dra igång de formella processerna för att de ska kunna annekteras av Ryssland.

Medborgare i alla tre regioner ska rösta redan till helgen, heter det.

– Efter folkomröstningen kommer jag personligen att vända mig till den ryska federationens president Vladimir Putin, för att kunna färdigställa detta ur juridisk synpunkt så snart som möjligt, säger Volodymyr Saldo, som Ryssland har tillsatt som högste politiske ledare i ockuperade Cherson, det uppger den ryska nyhetsbyrån Interfax.

Ryssland tog kontroll över staden och delar av regionen kring Cherson redan i början av mars. Sedan dess har ockupationsmakten målat om skyltar, bytt valuta till rubel och delat ut ryska pass.

Som på Krim

Under krigets gång har det spekulerats i om och när Ryssland ska iscensätta så kallade folkomröstningar som kan antas följa samma mönster som den som hölls på Krimhalvön 2014.

De var riggade i rysk favör, med syfte att ge sken av att ett folkrättsvidrigt maktövertagande är legitimt.

Ukrainas armé har avancerat i söder och återtagit flera orter i Cherson, men också i Luhansk som sedan i somras varit helt under rysk kontroll. Regionerna Donetsk och Zaporizjzja är endast delvis ockuperade, men även där har det fattats beslut som ska föra områdena mot Ryssland.

– Ju förr vi blir en del av Ryssland desto snarare blir det fred, säger ordföranden i en grupp som samlats för att uttrycka stöd för en rysk annektering i Zaporizjzja, enligt ryska statliga nyhetsbyrån Interfax.

Gehör i Moskva

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) tolkar uppgifterna som att det råder viss panik på den ryska sidan och pekar i sin tisdagsrapport om kriget på att Ryssland inte ens har kontroll över regionerna i fråga.

En analys som delas av FOI:s rysslandsexpert Gudrun Persson, som också ser ett annat syfte:

– Om de har sådana skenomröstningar för att ansluta sig till Ryska federationen så blir ju offensiven ett angrepp på Ryssland. Man hoppas att det på något sätt ska lägga sordin på den ukrainska offensiven.