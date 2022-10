Ställ dina frågor om kriget till SVT:s utrikesreportrar

Någon direkt diplomati verkar inte pågå just nu. Det händer ofta små saker indirekt, via ombud, i kulisserna även under bittra krig men just nu verkar ingen sida anse sig ha någon direkt lust. Ukraina avancerar och Ryssland vill nog se vad man får för effekt ur sin mobilisering. Kraven från båda sidor är också något som den andra inte accepterar, så just nu är det slagfältet som gäller.