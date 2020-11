Stefan Löfven om Joe Biden: ”En genuin person med fötterna stadigt på jorden”

Det var under en digital pressträff på söndagen som Stefan Löfven berättade att han lärde känna Joe Biden under dennes tid som vicepresident under Barack Obama.

– Jag har lärt känna honom som en geniun person med fötterna stadigt på jorden. Jag är övertygad om att han är rätt person för uppgiften att ena USA, sa Stefan Löfven.

”Tänker inte ägna mig åt betygsättning”

Av SVT:s reporter Ulf Hambraeus fick Stefan Löfven frågan om hur han vill betygsätta Donald Trump som president.

– Jag tänker inte ägna mig åt betygsättning men det är ingen hemlighet att vi har haft olika uppfattningar när det exempelvis gäller internationellt samarbete, säger Stefan Löfven och tar klimatfrågan som ett exempel.

– Där har president Trump valt en annan linje där USA har dragit sig tillbaka. Det har vi beklagat.

”Har funnits en oro”

Dagens Nyheter reporter påpekade att Stefan Löfven inte gratulerade Donald Trump för fyra år sedan och istället uttryckte oro.

DN: Hur tänker du kring skillnaden i de meddelandena till presidenten?

– Det har funnits en oro för att USA ska dra sig tillbaks från världsscenen. Att man drar sig ur Parisavtalet är ett sådant exempel i en fråga som är avgörande för hela världen. Vi menar att USA är en helt central aktör i det här arbetet och där ser man en väldig skillnad i inställningen till klimatfrågan som sådan men också till det internationella samarbetet.

Stefan Löfven ville också betona att Sverige vill vårda relationen med USA oavsett vem som är president.

– Även med den utgående administrationen har vi verkligen månat det, säger Löfven.