Stina Blomgren: Oro för turkisk markoffensiv i Syrien och Irak

Turkiet har pekat ut de kurdiska grupperingarna YPG och PYD som ansvariga för bombdådet i Istanbul för drygt två veckor sedan, där sex personer dödades. För en vecka sedan inledde Turkiet en ny militär offensiv mot de kurdiska områdena i norra Syrien och Irak.

– I nordöstra Syrien där den här kampanjen är som mest intensiv har över 60 personer dödats, bland dem flera civilia. Det finns en oro, man lägger skulden på de kurdiska grupperna som styr i norra Syrien för det här bombdådet i Istanbul. Även om de här grupperna nekar till ansvar för dådet så finns det en oro för att Turkiet kan inleda en markoffensiv i det här området, säger SVT:s utrikesreporter Stina Blomgren på plats i Dahuk vid gränsen till Syrien, i Morgonstudion.

IS-operation avbryts

De kurdiska grupper som styr i norra Syrien är viktiga allierade till den USA-ledda insatsen mot terrorgruppen IS. Tusentals IS-medlemmar, däribland svenska medborgare, sitter fängslade i norra Syrien.

– Nu i helgen sade man att man avbryter den här operationen mot IS på grund av flygoffensiven. Bedömare menar att om man sätter in en markoffensiv så har IS möjlighet att återväxa. Om man inte håller trycket uppe mot IS, om man inte fortsätter att jaga den här terrorgruppens ledare, om man inte vaktar fånglägren – då har organisationen möjlighet till återväxt och det har vi också sett tidigare, till exempel i Irak 2010-2011.

Tidigare när Turkiet har gått till attack mot norra Syrien har omvärldens kritik mot Ankara varit hård. Den här gången har reaktionerna varit lite mer avvaktande, enligt Blomgren.

– Både USA och Ryssland har manat till lugn, men man ser en försiktighet som delvis beror på Turkiets stärkta position som har påverkats av kriget i Ukraina. Turkiet är ju både en viktig Natomedlem som förser Ukraina med vapen, men man odlar också en god relation till Ryssland. Den här positionen som Turkiet har internationellt gör att omvärlden är lite mer försiktig i sin kritik mot Ankara.