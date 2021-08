Ikoniska konserten stoppades av ovädret: ”Vänligen sök skydd”

I börjar av juni gick New Yorks borgmästare Bill de Blasio ut med att pandemins närmande slut skulle firas med en pangkonsert fylld med musikaliska ikoner. Trots att delta-varianten av viruset tog fart efter annonseringen stoppade det inte staden från att gå vidare med planeringen – och flera av världens största artister anslöt.

Men hotet från delta-varianten var inte nog. Timmarna innan konserten fylldes nyhetssändningarna dessutom med vädervarningar då orkanen Henri plötsligt började hota New York. Men borgmästaren fortsatte vägra ge upp. Strax innan konserten skulle börja twittrade han att vädret inte förväntas ha en stor påverkan på evenemanget ”and the show will go on!”. Inte heller invånarna visade någon större rädsla då hela 60 000 personer tros ha varit på plats.

Himlen öppnade sig

Det började bra och publiken hann bland annat se Santana, LL Cool J och Jennifer Hudson. Men mitt under Barry Manilows skönsång slog blixten ner och himlen öppnade sig.

Bruce Springsteen, The Killers, Jon Batiste stod och tryckte i kulisserna när en röst tjöt i högtalarna: ”Vänligen sök skydd för er egen säkerhet”. Publiken fick skickas hem och konserten ställas in.

Inte beredda på orkanen Henri

– Det var väntat att orkanen är på väg in mot det här området, men såhär mycket regn såhär tidigt var inte konsertbesökarna beredda på, säger Simon Isaksson, Sveriges Radios utsände i New York som var på plats under konserten.

Det var inte bara borgmästaren som verkade vara oförberedd på väderprognosen. På CNN där konserten sändes exklusivt satt programledaren Anderson Cooper och hamnade i en knivig situation – då ingen visste om konserten var inställd eller bara pausad. Timme efter timme hölls stämningen ändå någorlunda positiv i studion då Barry Manilov vägrade ge upp sin tid i rampljuset och började sjunga ”I made it through the rain” via en svag telefonlinje. The Killers, som tagit skydd i en trång lokal hängde med på noterna och framförde Mr. Brightside via en telefonkamera. Allt medan det påsatsade evenemanget regnade bort.

Värre väder väntar

Under söndagen väntas vädret bli betydligt värre på Amerikas nordöstra kust. Då drar orkanen Henri in över USA:s nordöstra kust. Den avgående New York-guvernören Andrew Cuomo jämförde under lördagen till och med omfattningen med stormen Sandy som lämnade efter sig förödande resultat 2012.