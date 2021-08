Miljontals amerikaner varnas när nya orkanen Henri nalkas

Samtidigt som New York City håller en utomhuskonsert i Central Park för vaccinerade och testade personer under lördagskvällen nalkas orkanen Henri från öst. Stora ytor är redan mättade av det senaste regnet och därför räknar man med en stor negativ effekt när Henri anländer.

Från New York i söder till Maine i norr rustar befolkningen för att skydda sig mot Henri, som under lördagen nådde orkanstyrka. Om vindarna inte avtar i styrka blir Henri den första orkan att slå till över New England-området på över 30 år, när den beräknas nå land på söndagen. Störst är risken i Massachusetts.

New York är hotat

– Vi kommer att se strömavbrott och fallande träd, även efter att stormen är förbi, säger Deanne Criswell, federala krishanteringsbyråns administratör.

New Yorks guvenör Andrew Cuomo vädjar i sista minuten till invånarna i staden att förbereda sig. Han varnar för att Henris påverkan kan bli lika stor som tidigare superstormen Sandy 2012, som var den senaste direkta träffen New York fått under en orkansäsong.

– Om du måste flytta, bunkra upp, komma till högre mark, måste det ske i dag, snälla, säger han.

På lördagseftermiddagen samlade stormen kraft med vindar mätta upp mot 33.5 m/s. Fler än 42 miljoner människor i regionen var under en orkan- eller tropisk stormvarning på lördagen.

Skulle Henris framfart likna Sandys förväntas förödande resultat. Under stormen 2012 förlorade över åtta miljoner invånare ström, och elavbrotten fortlöpte i flera dagar i större städer, medan ytterområden var utan ström i veckor. Sammanlagt miste 285 personer livet, 125 av dem i USA.

Stormen Grace härjar fortfarande

Samtidigt fortsätter den södra stormen Grace att slå hårt mot Mexiko.

Orkanen slog till en andra gång mot Mexiko på lördagen. Kraftiga regn och hårda vindar orsakar översvämningar och elavbrott i delstaten Veracruz. Minst sju personer har dött, rapporterar AFP.

Ovädret, som pendlar mellan orkan och tropisk storm, drog in över Yucatán-halvön redan i torsdags och orsakade då omfattande strömavbrott och massevakueringar, utan att skörda några dödsoffer.

Nedgraderad till tropiskt oväder rörde sig Grace sedan ut i Mexikanska golfen. Men där har Grace – som även skapat oväder i Haiti och Jamaica – hämtat ny kraft.