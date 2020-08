Stor protestmarsch mot rasism väntas i Washington

Demonstrationen anordnas på dagen 57 år efter det att medborgarrättskämpen Martin Luther King höll sitt historiska tal ”Jag har en dröm”. Men protesterna lär eldas på av ilskan över polisens övervåld mot svarta. Demonstrationen har fått namnet ”Get your knee off our necks” (ta bort er knän från våra nackar), vilket syftar på hur George Floyd kvävdes till döds under ett polisingripande tidigare i år.

Floyds död blev startskottet för omfattande protester mot polisvåld och rasism i USA och resten av världen. Och den senaste tiden har många människor gått ut på gatorna sedan 29-årige Jacob Blake sköts med sju skott i ryggen vid ett polisingripande i Wisconsin.

Bland annat kommer Jacob Blake och George Floyds familjer att hålla tal i Washington.

”Hoppas på rättvisa”

Demonstrationen hålls i Washington DC där president Donald Trump i Vita huset på torsdagen höll ett hårdfört tal om lag och ordning. Närmare tusen personer har samlats vid Lincoln Memorial, enligt nyhetsbyrån AP.

Bland annat finns Martin Luther King III på plats, son till medborgarrättskämpen Martin Luther King, rapporterar CNN. Han berättar för nyhetskanalen vad dagens demonstration hade betytt för hans far. Han säger bland annat att hans pappa hade varit stolt över människorna som samlats i dag och som slåss för rättvisa. Martin Luther King III säger även att hans pappa hade varit ledsen över var samhället befinner sig i dag.

Hans barnbarn Yolanda Renee King höll ett tal vid Lincoln Memorial tidigare.

– Vi ska bli generationen som får slut på systematisk rasism, en gång för alla, nu och för alltid. Vi ska bli generationen som sätter stopp för polisbrutalitet och vapenvåld, en gång för alla, nu och för alltid, sade hon i sitt tal.

-Jag hoppas på rättvisa. Jag har kommit för att ta med mig budskapen tillbaka hem, säger en 47-årig svart kvinna som bara vill säga att hon heter Gardner och är från Cincinnati, vid ankomsten till huvudstaden.