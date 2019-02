Foto: Sky News

Storbritannien drar tillbaka IS-tonåringens medborgarskap

19-åriga brittiskan Shamima som flydde till IS för fyra år sedan, får sitt medborgarskap upphävt av Storbritannien. Det rapporterar The Guardian.

– Familjen är väldigt besviken, säger advokaten enligt The Guardian.

Tillsammans med två av sina vänner rymde den brittiska tonåringen Shamima till Syrien och terrorgruppen IS. I dag befinner hon sig i ett syriskt flyktingläger. I en intervju med brittiska Sky News sa hon tidigare i veckan att hon vill tillbaka till Storbritannien. – Jag tycker att många borde ha sympati gentemot mig med tanke på allt jag har varit med om, säger hon i intervjun med Sky News. Nu meddelar Storbritanniens inrikesministerium att man upphäver Shamimas medborgarksap. Familjens advokat Tasnime Akunjee säger att familjen är väldigt besviken över beslutet, och att man överväger att använda alla lagliga medel för att bestrida beslutet, skriver The Guardian. ”Kan inte göra folk statslösa” Inrikesminister Sajid Javid har varnat att han ”inte kommer att tveka” inför att hindra britter som anslutit sig till IS från att återvända, medan justitieminister David Gauke säger tar en något annat ton. – Vi kan inte göra folk statslösa, säger han till Sky. Brittisk underrättelsetjänst har varnat att IS-återvändare är ”potentiellt mycket farliga” med tanke på deras ideologiska idéer, erfarenheter med den terrorstämplade gruppen och de kontakter de kan ha byggt upp på plats. Lämnade IS för sin nyfödde Shamima har precis fött sitt tredje barn, de två äldre dog i Syrien till följd av sjukdom, och hon säger att det är för den nyfödda sonens skull som hon lämnade IS. Trots att hon reste för att ansluta sig till världens kanske mest avskydda terrorgrupp så säger hon att utomstående bör visa medkänsla. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!