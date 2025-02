Planerade terrorattentat mot Sveriges riksdag – i dag faller domen

De åtalade männen är afghanska medborgare, 23 och 30 år gamla, och har varit bosatta i Gera i Tyskland sedan 2015 och 2016.

Enligt åklagare har de blivit radikaliserade under åren de levt i Tyskland. Den äldre mannen ska via Telegram haft kontakt med företrädare för IS som gett uppdraget att utföra ett terrordåd mot Sveriges riksdag.

En reaktion mot koranbränningarna

– Det ska ha varit en reaktion mot koranbränningarna. De fick ett uppdrag från IS Khorasan att med skjutvapen skjuta ihjäl minst tio personer utanför Sveriges riksdag, säger SVT:s reporter Sanna Klinghoffer som specialiserat sig på att följa svenskar som anslutit sig till IS.

Männen upptäcktes av polis och underrättelsetjänst innan de hann sätta sina terrorplaner i verket. Åklagare yrkar på mellan fem och tio års fängelse, högre för den äldre mannen som varit mer drivande.

IS verksamma på många platser

IS Khorasan är en gren av IS som främst finns i Afghanistan och närliggande länder. Terrorgruppen är skyldig till flera brutala attentat, bland annat mot regeringsföreträdare.

– IS har inte försvunnit även om många tror det eftersom fokus nu ligger på det instabila läget i Mellanöstern och Ukraina. IS finns bland annat i Syrien och i Irak och det sker regelbundet rapportering om planerade terrorattentat som avvärjts. De finns och de är verksamma, men är inte lika stora som under sina glansdagar, säger Sanna Klinghoffer.

Att ansluta sig till en terroristorganisation är sedan 2023 ett brott i Sverige. Tidigare i år dömdes fyra män från Tyresö som svurit trohet till IS till mellan tre och sex års fängelse.