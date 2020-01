Svalare väder ger Australien andrum

Hundratals fastigheter förstördes i bränderna under lördagen i delstaten New South Wales, som på sina håll hade temperaturer på nästan 49 grader.

Greg Allen vid New South Wales brandväsende RFS beskriver förhållandena som extremt svåra, framförallt i delstatens sydöstra delar.

– Vi såg temperaturer på över 40 grader och nordvästliga vindar som pressade bränderna sydost. På eftermiddagen kom ett omslag med sydliga vindar som gjorde bränderna mer irrationella, och att elden pressades norrut, säger han till TT.

En person rapporteras ha omkommit i branden under natten, och fyra brandmän har skadats i delstaten.

Som mest klassades 14 bränder som akuta i New South Wales under dagen. Under natten lyckades man få ned antalet till två.

2 300 brandmän har satts in

Även om temperaturen på sina håll sjunkit med nästan 20 grader jämfört med lördagens nivå, är det fortfarande torrt i markerna. 2 300 brandmän är ute i terrängen för att bekämpa bränderna på söndagen i delstaten, och invånarna i samhället Eden, som redan tagit sin tillflykt till hamnen, har ombetts att evakuera.



– Vi påminner folk att 150 bränder fortfarande är väldigt aktiva och farliga. Det kan ta veckor innan vi har dem under full kontroll. Folk måste fortsätta att vara uppmärksamma och förhållandena kan snabbt förändras och bränderna bli hotfulla igen, säger Greg Allen.

Hopp om regn

Fokus de närmaste dagarna blir att identifiera områden där begränsningslinjer kan förstärkas, och framför allt bekämpa ned de akuta bränderna. Ett välbehövligt regn ser ut att kunna hjälpa till i sydöst de närmaste dagarna.

TT: Kommer bränderna kunna släckas?

-Nej, inte nu. Det kommer att ta tid eftersom de är så stora och aktiva. Vi försöker i stället att innesluta bränderna, att stoppa dem i utkanterna, så att de inte når nya områden.