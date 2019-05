Svensk kvinna döms till 15 års fängelse för samröre med IS

Varför yrkade åklagaren på 15 års fängelse?

– Domaren sade i sin dom att det fanns tillräckligt med bevis för att visa att den här kvinnan visste vad hon gav sig in på när hon reste till Syrien och Irak. Han menar att hon visste att hon var på väg dit för att leva med en terroroganisation. Därför ansåg domaren att hon skulle dömas för samröre med IS, säger Stina Blomgren.

Vad var kvinnans reaktion på domen?

– Kvinnan säger att hon är oskyldig. Hon följde efter sin make eftersom han tagit hennes barn till Syrien, säger hon. Hon säger själv att hon hatar IS, att hon är född kristen och att hon inte sympatiserar med det som terrororganisation har gjort.

Vad betyder den här domen?

– Det är första gången som en svensk döms för kopplingar till terrororganisationen IS i Irak. Irak genomför just nu tusentals rättegångar mot misstänkta IS-medlemmar. Bara förra året dömdes 500 utländska medborgare för koppling till IS. Många misstänkta IS-medlemmar har också förts från de kurdiskt kontrollerade områdena i norra Syrien för att dömas i Irak.

SVT:s team Stina Blomgren och Marco Nilson på plats utanför domstolen i Bagdad. Foto: SVT

Friades först för terroranklagelser

I går kunde SVT Nyheter berätta att rättegången skulle äga rum.

Den 29-åriga kvinnan ställdes inför irakisk domstol i oktober förra året, och friades från terroranklagelserna, men dömdes till sex månaders fängelse på grund av att hon tagit sig in i Irak olagligt. Sedan dess har hon suttit i ett kvinnofängelse i Bagdad. Men för ungefär en månad sedan underkände det irakiska rättssystemet den friande domen.

Den 29-åriga kvinnans make, som redan befann sig i terrorsektens så kallade kalifat när kvinnan åkte dit, ska ha dödats 2016 under bombningen av Tal Afar nära Mosul i norra Irak.