Dagen efter katastrofen i Seoul: ”Alla är i chock”

Josephine Kristoffersson som bor i Seoul, vaknade i dag upp till en stad i chock. Minst 153 personer dog under de skräckscener som utspelades under ett halloweenfirande i Sydkoreas huvudstad under lördagskvällen.

– Just nu kollar man så att folk ens finns kvar och säkerställer att ens krets inte är borta, säger hon till SVT Nyheter.