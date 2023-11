Samtidigt som Israel intensifierar sina attacker mot Gaza så blir gränsen i norr allt mer osäker. Flera gånger har raketeld växlats över gränsen mellan Israel och Hizbollah i Libanon.

Byarna i norra Israel är satta under ett slags undantagstillstånd och många har evakuerat. Men vissa väljer att inte lämna sina hem. Där försöker invånarna hålla sig till de rutiner man hade innan kriget bröt ut.

– Enough is enough, säger Margareta Shalgi, som tycker att Israel bör fortsätta markinvasionen i Gaza.