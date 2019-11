Peder Kastengren såg hur en brand uppstod mitt i ett bostadsområde i South Turramurra från sitt kontorsfönster i North Ryde, bara ett par kilometer därifrån. Foto: Privat/Peder Kastengren Visa alla (3)

Visa alla (3)

Svenska Peder: ”Värsta brandrisken på 40 år”

Svenske Peder Kastengren har under sina 30 år i Australien sett många bränder. Men det som händer just nu är något utöver det vanliga, menar han.

– Extrem onormal hetta, extrem torka och starka vindar har skapat ”the perfect storm”. Enligt myndigheterna är det här det värsta förhållande som New South Wales har haft på 40 år när det gäller brandrisk, säger han.

Han bor själv i Sydney, som i nuläget är täckt av ”smog, rök och dyster stämning”. Han är dock inte orolig över en spridning in mot de centrala delarna. Däremot blev han vittne till hur en brand uppstod mitt i ett bostadsområde i South Turramurra från sitt kontorsfönster. – Ett plan svepte in och dumpade ett rött pulver över husen för att släcka branden. Bostäderna låg mitt i ett skogsområde, vilket är populärt eftersom det är vackert, men farligt i sådana här situationer, berättar Peder Kastengren. Tvingas evakuera När han ringde upp en affärsbekant senare under dagen möttes han av en ”lite stressad” ton. – När jag frågade, ”Gary, hur står det till egentligen?”, berättade han att han precis varit tvungen att ta hela familjen och lämna sitt hus. Det kändes verkligen otäckt, säger Peder Kastengren. Även australiern Matt Attard, med fru och barn, blev under tisdagseftermiddagen tvungen att lämna sitt hus i King Creek. Bränder några kilometer bort hade sedan ett par dagar gjort så att ett ”kusligt orangefärgat dis” lagt sig över området. – Det finns folk som befinner sig i större fara än oss, men med två små barn ville vi vara så säkra vi kunde och valde därför att lämna, säger han till SVT Nyheter. Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Film av Matt Attard i King Creek kl 9 på tisdagen (lokal tid) när den närmsta branden var åtta kilometer bort. En tid efter det evakuerade han och hans familj. Nervös stämning De flydde till släktingar i Port Macquarie, men har bilen ”packad och redo” ifall de behöver flytta sig även därifrån. – De berörda områdena är präglade av en slags orolig ångest. Vissa människor är avslappnade, vissa panikslagna, vissa evakuerar även om de inte behöver och vissa tror på varenda rykte de hör. Det är en nervös stämning överlag. Alla ber om regn, säger han. Ett orangefärgat dis la sig över husen i King Creek till följd av bränderna. Bilden togs några dagar innan Matt Attard evakuerade med sin familj. Foto: Privat/Matt Attard Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!