Sverige tar hem ambassadanställda från Kiev

Sedan tidigare har de utsändas medföljande familjer rest hem till Sverige på uppmaning av utrikesdepartementet. Nu minskar man även personalstyrkan på ambassaden i Ukrainas huvudstad Kiev. Det uppger utrikesminister Ann Linde (S) i ett uttalande till TT.

– Med anledning av det allvarliga och oförutsägbara säkerhetsläget har utrikesdepartementet beslutat att minska antalet utsänd personal till Sveriges ambassad i Kiev, säger Linde.

– Ambassaden genomför nu beslutet i samråd med utrikesdepartementet samtidigt som nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas.

Flera länder flyttar personal

Ann Linde uppger att regeringen följer utvecklingen i och omkring Ukraina mycket nära och att ambassaden kommer att fortsätta med konsulär verksamhet och bistånd, liksom diplomatiska uppdrag.

Samtidigt meddelar Nederländernas utrikesdepartement att all personal och det praktiska arbetet på landets ambassad i Kiev flyttas till Lviv. Många länder har redan flyttat sina diplomater till staden i västra Ukraina. Under lördagen kom även beskedet att all Nato-personal flyttas från Kiev till Lviv samt till Bryssel där försvarsalliansen har sitt huvudkvarter.

Svenska UD avråder sedan den 12 februari svenskar från alla resor till Ukraina på grund av ”den allvarliga och oförutsägbara säkerhetssituationen i landet och dess närområde”. Svenskar som befinner sig i Ukraina uppmanas lämna landet.

”Följer läget väldigt noga”

På söndagen kom SAS med beskedet att man slutar flyga över Ukrainas luftrum. Tisdagens flygning mellan Oslo och Kiev, det skandinaviska flygbolagets veckovisa flyg till landet, ställs in. Det uppger en talesperson i dag, och hänvisar till säkerhetkrisen i regionen.

– Vi har en veckoflygning till Kiev från Oslo på tisdagar som vi nu pausar med anledning av säkerhetsläget, säger Freja Annamatz, presschef vid SAS Sverige, till nyhetsbyrån TT.

Inga avgångar från Sverige påverkas just nu, men flygningar från Köpenhamn till Peking och Shanghai kommer att få förändrade rutter på grund av beslutet, något som Svenska Dagbladet var först med att rapportera. Även säsongsrutter till Cypern och Kreta kan påverkas. Men de flygningarna har inte börjat ännu. Beslutet gäller från söndagen och resten av februari.

– Vi kommer följer utvecklingen löpande och fatta nya beslut senare i februari. Vi följer läget väldigt noga, säger Freja Annamatz.