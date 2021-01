SVT:s medarbetare: Hotfulla specialstyrkor utanför Bobbi Wines hem

Ugandas president Yoweri Museveni har vunnit presidentvalet i landet med omkring 59 procent av rösterna, enligt landets valkommission.

Hur är stämningen i Kampala?

– Det är väldigt lugnt här. Vi har kört runt med bil i centrum ett par timmar. Redan innan resultatet kom såg man supportrar till Musevenis parti förbereda sig för att fira. Men det är ganska tyst och många militärer och poliser på plats, säger Liselott Lindström på plats i Kampala.

Vad händer med utmanaren Bobi Wine?

– Vi besökte Bobi Wines hus i morse och försökte komma in för att prata med honom. Men det var väldigt många poliser och militärer där och de sa till oss att vi inte får komma in. Vi ringde efter flera journalister och till slut var det ett ganska stort pressuppbåd. Vi försökte då gå in i samlad trupp men då kom genast specialstyrkor som uppträdde väldigt hotfullt så vi vände tillbaka.

– När vi pratade med Bobi Wine i telefon sa han att han inte får komma ut så han är i praktiken i husarrest.

Varför har de stängt in honom?

– De är säkert oroliga över att han ska försöka uppvigla till protester. Det är också därför internet har stängts ned. Internet och sociala medier har ju varit Bobi Wines sätt att nå ut till sina anhängare. Eftersom nätet är nere är det svårt för anhängarna att planera något om det är så att de vill protestera. Men just nu är det lugnt och man ser inga tecken på att det ska bli demonstrationer.

Hur pålitligt är valkommissionens resultat?

– Det är svårt att säga. Vi besökte flera valstationer under valdagen och det såg ut att gå lugnt och bra till.

– När vi har talat med valobservatörer säger de att det har sett helt okej ut men att det är svårt att verifiera någonting när man inte har kontakt med andra delar av landet. Även om röstandet har gått rätt till så har ju kampanjen inte varit fri och rättvis. Bobi Wine har ju till exempel hindrats från att ge radiointervjuer på landsbygden och gripits när han genomfört sin kampanj.