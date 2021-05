SVT:s korrespondent: ”Nu sticker tårgasen i ansiktet”

Vitklädda gick de på gatorna och viftade med flaggor under söndagen.

De demonstrerade mot våldet och till stöd för säkerhetsstyrkorna. Det var helt andra demonstranter än de som setts under de mer våldsamma protesterna på nätterna.

Vägblockader som satts upp under protesterna har stoppat mattransporter, enligt söndagens demonstranter som nu vill ha ett slut på våldet.

– De tar städerna som gisslan. De stoppar ekonomin, säger Patricia Gonzales, en av demonstranterna, enligt Reuters.

Rekordmånga fattiga

Samtidigt finns det inga tecken på att de våldsamma protesterna ska avta. Colombia har drabbats hårt av coronakrisen. Under 2020 sjönk tre miljoner colombianer ner under fattigdomsgränsen – den största ökningen av antalet fattiga i landet under hela landets historia.

– Jag demonstrerar för att jag vill ha en bättre framtid för min son. För att jag vill att han ska få studera och få de möjligheter som regeringen aldrig gav mig, säger en av dem som deltar i proteströrelsen till SVT Nyheter.

Så sent som i fredags krävde protesterna 13 människoliv. Människorrättsorganisationer har kommit med hård kritik mot säkerhetsstyrkorna som möter proteströrelsen med våld.

FN: Utred dödsfallen

FN:s människorättschef Michelle Bachelet uttalade sig under söndagen och uppmanade till ett slut på våldet och att samtliga dödsfall under protesterna ska utredas. Proteströrelsen kräver långtgående förändringar av det colombianska samhället. Förhandlingarna mellan proteströrelsens ledare och regeringen återupptogs också under söndagen efter att ha pausats tidigare under veckan.

Proteströrelsen har tidigare anklagat regeringen för att förhala förhandlingarna utan att gå med på några konkreta åtgärder. Samtidigt kräver regeringen att protestledarna ska fördömma vägblockaderna för att det överhuvudtaget ska kunna nå framåt.