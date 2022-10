Sydkoreas president kallar till krismöte

En stor insats med fler än 800 personer från räddningstjänsten och 140 ambulanser skickades till olycksplatsen. Enligt polisen fick tiotals personer hjärt-lungräddning på plats, medan många har förts till sjukhus.

Krismöte

Sydkoreas president Yoon Suk-Yeol kallade till ett krismöte med anledning av olyckan. Han uppmanar ansvariga myndigheter att se till så att de skadade snabbt får vård och att se till så att det finns lediga sängar på sjukhus i närheten, rapporterar TT.

Seouls borgmästare befinner sig för närvarande i Europa men kommer nu att återvända hem, skriver nyhetsbyrån Yonhap.

UD: Inga svenskar

En presstalesperson på svenska utrikesdepartementet säger till SVT på lördagskvällen att man inte fått in några rapporter än om att det finns några svenskar bland de döda eller skadade.

På sociala medier strömmar kondoleanserna in, även från världsledare. Storbritanniens president Rishi Sunak kallar händelsen för ”horrific news”:

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Horrific news from Seoul tonight.<br> <br>All our thoughts are with those currently responding and all South Koreans at this very distressing time.</p>— Rishi Sunak (@RishiSunak) <a href=”https://twitter.com/RishiSunak/status/1586432980264062976?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 29, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8”></script>