Militäranalytikern: Detta talar för och emot en ukrainsk seger

I samband med helgens Nato-toppmöte i Berlin kommenterade generalsekreteraren Jens Stoltenberg krigsläget.

– Rysslands krig i Ukraina går inte som planerat. De misslyckades med att ta Kiev. De drar sig tillbaka från området runt Charkiv. Deras storoffensiv i Donbas har stannat av, sa han.

– Ukraina kan vinna det här kriget. Ukrainare försvarar modigt sitt hemland, fortsatte han.

USA uttryckte samma syn redan i april. På frågan om han har gett upp hoppet om en ukrainsk seger svarar Pentagons talesperson John Kirby:

– Absolut inte. Självklart kan de vinna det här.

”Mycket som måste klaffa”

Stoltenbergs uttalande är grundat i uppgifter han har fått, tror Johan Norberg, militäranalytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Men han ser det samtidigt som ett politiskt uttalande till stöd för Ukraina.

– Det är inte omöjligt att han har rätt, men det är väldigt mycket som måste klaffa för att det ska bli så, säger han.

Undviker stora slag

Under rubriken ”Why Ukraine is winning” skriver Phillips P. O'Brien, professor i freds- och konfliktsstudier vid St. Andrews-universitetet i Skottland, om den enligt honom framgångsrika strategin som Ukraina använder sig av.

Det handlar bland annat om hur de använder luftvärn och flygvapen för att hindra ett ryskt luftherravälde. Men också att de undviker stora strider och istället satsar på ett utnötningskrig där mindre grupper med handhållna vapen slår ut ryska lastbilar och stridsvagnar.

”Detta kommer antagligen inte resultera i ett snabbt slut på kriget, men det ger en möjlighet att dränera rysk militär på resurser och därmed Rysslands politiska vilja att fortsätta kriga, vilket kan bana vägen för Ukraina att uppnå sina mål vid förhandlingsbordet. Det ukrainska krigssättet kan uppnå det som tidigare verkade nästintill omöjligt: seger” avslutar han.