Nya uppgifter: Trump pressade ministrar att ogiltigförklara valet

Det är i samband med ett telefonsamtal med den dåvarande justitieministern Jeffrey Rosen som Trump ska ha kommit med uppmaningen. Med under samtalet, som ägde rum den 27 december i fjol, finns även vice justitieminister Richard Donoghue och det är hans anteckningar som nu har offentliggjorts av representantshusets tillsynskommitté.

Donoghue skriver hur presidenten påstått hur ”vi har en skyldighet att säga till folket att det här var ett olagligt och korrupt val”. Justitieminister Jeffrey Rosen ska ha förklarat för presidenten att departementet inte kan ”ändra utgången av ett val”, något som presidenten inte heller räknar med.

”Överlåt resten till mig”

Samtidigt uppmanar han sina ministrar att ”bara säga att det var ett val kantat av valfusk” och att de kan ”överlåta resten till mig och republikanska kongressledamöter”. Vilka politiker han syftar på framgår inte av anteckningarna, men ett flertal republikaner som ifrågasatt valresultatet nämns tidigare under samtalet. Åtminstone två av dem nekar till att på något sätt ha försökt påverka justitiedepartementet, enligt The New York Times.

Tillsynskommiténs ordförande, demokraten Carolyn Maloney, beskriver i Trumps agerande som ett försök att ”omkullkasta ett fritt och rättvist val” och att bland annat Jeffrey Rosen nu kallas till kommitén för förhör.

Inga bevis för omfattande fusk

Donald Trump har sedan valet i november i fjol beskrivit det som ”riggat” och genomsyrat av fusk. Även efter att han lämnade Vita huset har han upprepat liknande påståenden, som inte gått att styrka. Inga bevis finns för omfattande och systematiskt fusk i samband med valet.

Avsaknaden av belägg har dock inte hindrat varken honom eller stora delar av den republikanska väljarkåren att fortsätta ifrågasätta valresultatet. En majoritet, 53 procent, uppgav i en opinionsundersökning i maj att de tror att Donald Trump var den rättmätiga valvinnaren och att Joe Biden vann på grund av olagliga röster.