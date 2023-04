Trump åtalas på 34 punkter – nekar till anklagelserna

De 34 åtalspunkterna handlar om att Donald Trump, i samråd med bland andra sin dåvarande advokat Michael Cohen, ingått ekonomiska uppgörelser med tre personer – porrskådespelaren Stephanie Clifford, fotomodellen Karen McDougal och en portvakt – i syfte att hindra dem från att läcka känslig information om Trump till väljarna under hans presidentvalskampanj 2016.

– Donald Trump, chefer på förlaget American Media Incorporated, Michael Cohen och andra kom 2015 överens om en mörkläggningsplan: En plan för att köpa och dölja negativ information för att öka Donald Trumps chanser att vinna valet, sade åklagaren Alvin Bragg vid en pressträff efter domstolsförförandet.

Nekar till brott

Donald Trump förklarade sig icke skyldig på samtliga punkter och lämnade domstolen utan att ge några kommentarer. Han begav sig till flygplatsen LaGuardia för att flyga hem till sitt residens Mar-a-Lago, där han 02.30 svensk tid framträdde inför några hundra anhängare.

”Trodde aldrig något liknande skulle hända”

I inledningen av sitt tal gick Trump till hårt angrepp mot åklagaren Alvin Bragg och menade att åtalet är politiskt.

– Jag trodde aldrig att något liknande skulle kunna hända i Amerika, sade han.

Han räknade upp några av de oegentligheter han anklagats för genom åren utan att närmare gå in på de 34 åtalspunkter som lästes upp för inför honom i New York tidigare under dagen.

– Det enda brott jag har har gjort mig skyldig till är att försvara vårt land från dem som vill förstöra det, fortsatte Trump.

Amerikansk media hanterade bevakningen av talet på olika sätt. Tv-kanalen MSNBC valde till exempel att inte direktsända det medan CNN bröt in under vissa tillfällen.

Åtalet mot Donald Trump tas troligen upp i domstol i januari nästa år.