Trump i tal till nationen: ”Det här är bara sunt förnuft”

Donald Trump behöver 5,7 miljarder dollar för att kunna bygga muren på mexikanska gränsen. Det har hittills stoppats av demokraterna i kongressen. På grund av budgetbråket är den offentliga sektorn i USA nu nedstängd tills parterna kan komma överens – vilket drabbar hundratusentals statligt anställda som nu inte får lön.

”En humanitär kris”

För att tala för sin sak höll Donald Trump ett tal till nationen under natten till onsdagen svensk tid. Talet direktsändes på bästa sändningstid på de stora amerikanska tv-kanalerna.

– Det här är bara sunt förnuft. Muren kommer snabbt att betala sig själv, sade Donald Trump.

I sitt tal målade han upp en mörk bild av vad som enligt honom sker i USA på grund av illegal invandring. Han beskrev flera brottsfall där illegala invandrare varit förövare. Han talade om droger som smugglas över gränsen och om våldtäkter som kvinnor utsätts medan de är på väg till gränsen från andra länder.

– Det är en humanitär kris. Det är en kris i hjärtat och en kris i själen, sade Trump.

Han fortsatte:

– Demokraterna i kongressen har vägrat erkänna den krisen.

Donald Trump under talet till nationen. Foto: Carlos Barria/TT

Inget nationellt nödläge

Donald Trump bjöd samtidigt återigen in demokraterna till nya samtal för att komma överens om att bygga muren – eller stålbarriären som han delvis kallade den under talet. Så fort parterna är överens om det så kan den offentliga sektorn öppnas igen, konstaterade han.

Innan talet var det flera som trodde att presidenten skulle välja att utlysa ett nationellt nödläge. Det skulle ha kunnat göra det möjligt för honom att kringgå kongressen och använda pengar ur försvarsbudgeten för att bygga muren. Men så blev det inte.

Hade han utlyst ett nationellt nödläge hade det antagligen utmanats i domstol – och Trump har svårt att beskriva situationen vid gränsen som en så allvarlig kris. Antalet människor som illegalt tar sig över gränsen har minskat kraftigt under 2000-talet. År 2000 greps 1,6 miljoner människor då de illegalt försökte ta sig över gränsen. Under 2018 var siffran nere på under 400 000 människor.

Demokraterna Nancy Pelosi, talman i representanthuset, och Chuck Schumer, minoritetsledare i Senaten, under deras gemensamma tal som sändes bara minuter efter Trumps tal till nationen. Foto: Carlos Barria/TT

”Har valt att sprida rädsla”

När det blev känt att Trump skulle få TV-tid för sitt tal krävde demokraterna att även de skulle få tala till nationen. Bara minuter efter Trumps tal höll därför även Nancy Pelosi, talman i representanthuset, och Chuck Schumer, minoritetsledare i Senaten, ett gemensamt direktsänt tal.

– Presidenten har valt att sprida rädsla i stället för fakta, sade Nancy Pelosi.

Båda de demokratiska ledarna konstaterade att Trump hela tiden sagt att Mexiko skulle betala för muren. Det han nu försöker genomföra är något annat än det han talade om under valrörelsen, konstaterade de. I sitt tal sade Trump att muren indirekt finansieras genom det nya handelsavtalet med Mexiko.

Demokraterna vädjade i stället till presidenten om att öppna den offentliga sektorn direkt – medan diskussionen om säkerheten vid gränsen kan fortsätta.

– Missförstå oss inte, både vi demokrater och presidenten vill ha stärkt säkerhet vid gränsen. Men vi har olika åsikter om hur det ska göras, sade Chuck Schumer.

Trump kräver 5,7 miljarder dollar för bygget av muren på gränsen. Demokraterna har tidigare sagt att de kan gå med på andra ökade säkerhetsåtgärder vid gränsen, som till exempel tekniska lösningar och fler gränsvakter. Under sitt tal konstaterade Chuck Schumer att det som symboliserar USA borde vara frihetsgudinnan och inte en mur.

Enligt opinionsundersökningar är något fler amerikaner emot en mur än för.