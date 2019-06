Trump på bankett med drottning Elizabeth

Det är Trumps första bankett som drottning Elizabeths gäst, eftersom besöket i London är hans första officiella statsbesök. Fjolårets Londonresa kallades i stället ett jobbesök.



Både drottning Elizabeth och president Trump väntas hålla tal under banketten. Hela evenemanget direktsänds av det brittiska tv-bolaget BBC, vilket gör skadan av eventuella snedsteg extra stor.

Obama trasslade till det

Förre presidenten Barack Obama trasslade till det under sitt statsbesök 2011, berättar tidningen Daily Express. Under banketten reste sig presidenten för att skåla för drottningen, vilket orkestern felaktigt tog som en signal för att börja spela ”God save the queen” – men Obama lät sig inte överröstas utan talade oförtrutet vidare och avslutade med en skål för drottningen. Drottningen själv lät dock bli att besvara hans gest till dess att musiken tagit slut, och beskylldes i efterhand för att ha förnedrat sin gäst genom att hålla så hårt på etiketten.

Donald Trump anses också ha gjort bort sig i fjol genom att komma för sent till Windsor Castle när drottning Elizabeth väntade på att få bjuda på te.

Stor apparat

En statsbankett av måndagens slag är ett omfattande företag. Enligt prins Charles fd butler Grant Harrold börjar förberedelserna normalt fyra månader i förväg. The Independent. Det gäller bland annat att putsa 5 500 silverbestick och 2 500 glasföremål, säger Harrold till tidningen The Independent. Det hästskoformade bordet ställs upp fem dagar före banketten, och servetterna börjar vikas två dagar före.