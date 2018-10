Donald Trumps far Fred Trump och Donald Trump själv under slutet av 1980-talet. Foto: AP Arkiv/TT & Marty Lederhandler/AP/TT

Trump utreds för eventuella skattebrott på 90-talet

President Donald Trumps tidigare affärer utreds för eventuella brott av skattemyndigheterna i delstaten New York, efter en granskning av The New York Times.

Enligt tidningen finns inslag av ”direkta bedrägerier” – men en advokat förnekar att Donald Trump varit delaktig i några felaktigheter.