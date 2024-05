Trumprättegången avslutas – nu ska juryn avgöra

Rättegången i New York mot USA:s tidigare president Donald Trump går in i sin sista fas. Foto: Doug Mills

Rättegången i New York mot USA:s tidigare president Donald Trump går in i sin sista fas. Åklagaren hävdade i sin slutplädering att det faktum att relationen mellan Trump och porrstjärnan Stormy Daniels mörkades under presidentvalskampanjen 2016 mycket väl kan ha varit det som avgjorde valutgången och satte Trump i Vita huset, skriver Washington Post.