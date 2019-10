Turkiska offensiven fortsätter trots kritiken

Efter inledande artilleribeskjutning och flygangrepp utmed gränsen har turkiska marktrupper under natten gått in på syriskt territorium. Enligt Reuters har offensiven riktats in mot viktiga knutpunkter längs en 25 mil lång sträcka av gränsen. Bland annat kring städerna Tel Abyad och Ras al Ain som amerikanska soldater lämnade så sent som i måndags.

Turkiet har även riktat attacker mot större städer såsom Kobane och Qamishli, rapporterar New York Times. Hittills har totalt 181 mål angripits, enligt det turkiska utrikesdepartementet. Offensiven har stöd västerifrån av rebellalliansen Fria syriska armén, som till stor del består av islamister.

– Turkiets mål tros vara att klyva det kurdiska statsbygget i två delar och kapa förbindelserna mellan dem. I den ena halvan bor mestadels araber, och där förväntar sig den turkiska militären ett positivt mottagande. Åtminstone inte fullt lika stridslystet som i det område som befolkas av kurder, säger SVT:s utsända i Turkiet Tomas Thorén.

Motstånd trots underläge

I Ras al-Ain har kurdiska styrkor satt upp vägspärrar och högar av däck att tända eld på i syfte att skymma sikten för turkiska stridspiloter, rapporterar AFP:s utsända. SDF uppger också att deras styrkor, som är stridsvana efter att ha spelat en avgörande roll i kriget mot terrorsekten Islamiska staten, har lyckats fördröja offensiven mot Tel Abyad.

Bedömare menar dock att Nato-medlemmen Turkiet är militärt helt överlägsna den kurdiska milisen.

Det syriska människorättsobservatoriet, baserat i London, uppger att mer än 20 människor har dödats i offensivens första fas, oklart hur många av dem som är civila. Ytterligare ett fyrtiotal har ska ha skadats. Antalen är dock osäkra och kan snabbt komma att stiga. Tusentals civila uppges också vara på flykt undan granater och framryckande pansarfordon.

Turkiet har sedan länge haft som mål att driva bort SDF, som leds av den kurdiska YPG-milisen, från gränsområdena för att hindra att en”terrorkorridor” uppstår. Detta på grund av SDF:s nära samröre med terroriststämplade PKK.

USA har nu avbrutit allt militärt stöd till SDF-milisen, uppger två militärkällor för New York Times. Man bistår inte heller Nato-allierade Turkiet – men under de senaste veckorna, medan den turkiska militären planerat sitt anfall, har de kunnat ta del av information som inhämtats med amerikanskt spaningsflyg och som kan ha hjälpt dem att kartlägga SDF:s positioner, enligt källorna.

Stöd i hemmaopinionen

– Från turkisk sida verkar man fullt besluten att fortsätta den här offensiven med full kraft trots omvärldens starka protester, säger Tomas Thorén.

Presient Erdogan, som på hemmaplan har starkt folkligt stöd för offensiven, vill dessutom upprätta en ”säker zon” i norra Syrien dit han vill flytta upp till två miljoner av de 3,6 miljoner syriska flyktingar som finns i Turkiet.

Kurderna befarar att syftet är att etniskt rensa de kurdiskdominerade områdena genom massinflyttning av sunnimuslimska arabiska syrier.